LIGA.net стала одним из самых прозрачных медиа в Украине - ИМИ

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Только 28% общеукраинских информационных сайтов демонстрируют открытость по трем критериям: наличие на сайте контактных данных, информации о главном редакторе и собственнике издания. Об этом говорится в исследовании Института массовой информации.

Исследование охватило 50 самых популярных новостных сайтов украинского сегмента интернета (по данным SimilarWeb).

Преимущественно открытыми, то есть такими, что дали информацию по всем трем пунктам, оказались только 14 сайтов из 50: LIGA.net, УНИАН, НВ, ZIK, Facenews, УНН, КП в Украине, Фокус, Буквы, Зеркало недели, Страна, Апостроф, Украинские новости, Экономические новости.

Еще 9 сайтов (18%) оказались преимущественно закрытыми, то есть дали информацию только по одному из пунктов, чаще всего это были контакты: ТСН, Знай.юа, Корреспондент, Цензор, Хроника, Багнет, Слово и дело, Комментарии, Вести.

Остальные 52% сайтов дали информацию по двум критериям, либо по трем, но неполную: Обозреватель, Сегодня, 24 канал, РБК-Украина, ICTV, Гордон, Украинская правда, 112, Газета.юа, Телеграф, Newsone, Главком, Политика, Экспресс, Укринформ, Радио Свобода, Факты, Zaxid.net, Podrobnosti.ua, Хвиля, Hromadske, Интерфакс-Украина, Прямой, Вголос, Антикор, ГолосUA.

Никакой информации о себе уже второй год подряд не предоставляет один сайт: From-ua.com.

По мнению экспертов ИМИ, если интернет-СМИ декларируют свою честность и непредубежденность, они должны добросовестно и открыто информировать общественность о своей структуре собственности и демонстрировать честность и открытость.

Исследование проведено в рамках проекта ИМИ и при поддержке Фонда развития СМИ посольства США в Украине.

22 февраля в исследовании ИМИ LIGA.net была названа среди пяти лидеров журналистских стандартов.

была названа среди пяти лидеров журналистских стандартов. 13 июня ИМИ назвал основных заказчиков джинсы в онлайн-медиа: инфографика

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