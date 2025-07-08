Лисовой: Для студентов создан "четырехзвездочный" полигон для прохождения БЗВП

Министр отметил, что полигон создан в относительно безопасной области и военную подготовку желательно проходить не дистанционно

Оксен Лисовой (Фото: facebook.com/oksenlisovyi)

В одной из областей Украины уже создан полигон для прохождения студентами базовой общей военной подготовки (БЗВП), который можно приравнять к "четырехзвездочной гостинице". Об этом рассказал министр образования Оксен Лисовой в интервью Радио Хартия.

Он не стал говорить, о какой именно области идет речь, но отметил, что она достаточно безопасна. Этот полигон уже работает и готов принимать на обучение молодежь со всей Украины, а не только своего региона.

"Это хорошие условия, скажем так, такого четырехзвездочного хостела. Для того чтобы не испугать сразу молодежь какими-то жесткими условиями, а, наоборот, постепенно углублять их в такой бомжстайл, в котором мы немного жили во время боевых действий", – отметил министр.

Также, по его словам, в ряде других областей уже созданы соответствующие полигоны для студентов.

Лисовой отметил, что если обучение в университете проходит в дистанционном формате в целях безопасности, то военную подготовку желательно проходить очно. Для этого можно использовать базы, которые уже создаются в относительно безопасных регионах.