Локдаун пока не угрожает отдыху за границей – Кулеба

Возможный локдаун из-за эпидемии коронавируса не угрожает отдыху украинцев за границей. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Моя позиция как министра иностранных дел – закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно. И пока локдаун не угрожает отдыху за рубежом", – сказал он.

Кулеба объяснил, что весной границы закрывали, так как вируса в стране еще не было, и надо было перекрыть возможные каналы его попадания.

"Сейчас ситуация отличается. Вирус уже есть внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным, и во время дискуссий о локдауне буду отстаивать эту позицию", – объяснил он.

Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав не планирует вводить локдаун в декабре, так считают, что медицинская система выдержит нагрузку. В то же время жесткий карантин могут рекомендовать в первых числах января.

Премьер Денис Шмыгаль добавил, что не планируется ограничивать работу общественного транспорта, межгородских и международных перевозок.

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Марк Сировой

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