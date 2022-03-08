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Лучшая "птичка" в своем классе. Для ВСУ передали новый беспилотник Raybird 3

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 11:19
Лучшая
Фото: "Повернись живим"

Фонд "Вернись живым" на пожертвования благотворителей приобрел за 18,6 млн грн беспилотный самолет Raybird 3, сообщили на FB-странице организации.

Летательный аппарат был передан украинским аэроразведчикам.

"Raybird 3 – беспилотник-самолет, способный выполнять задачи оперативно-тактического уровня. Эта "птичка" – лучшая в своем классе", – говорится в сообщении.

Raybird 3 может корректировать огонь на расстоянии до 120 км. "Следовательно, самолет способен помогать в том числе ракетному комплексу "Точка-У", чья боеголовка весит (!) почти 500 кг", – отмечают в фонде.

Беспилотник состоит из наземного комплекса управления, специальной катапульты и самого самолета.

Raybird 3 оснащен камерой, которая может передавать Full HD видео в режиме реального времени в диапазоне 120 км.

Беспилотник может продержаться в воздухе до 24 часов, поднимается на высоту максимум в 3500 м, разгоняется до 140 км/ч.

В фонде призывают продолжать поддерживать свое войско.

Напомним, за неделю полномасштабной войны в Украине фонд "Вернись живым" закупил техники для украинских бойцов на 360 млн грн, которые удалось собрать общими усилиями благотворителей. Вот список того, что они приобрели. И фото бойцов, получивших усиление.

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ВСУ война с россией вторжение в украину "Повернись живим"
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