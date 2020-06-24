Луна и Давид. Как называют новорожденных украинцев в 2020 годы – Минюст

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Самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей в 2020 году, стали Артем и Софья. В большинстве регионов эти имена были самыми распространенными в течение этого года. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства юстиции.

По данным Минюста, другие имена, которым отдавали предпочтение родители:

мужские – Матвей, Максим, Давид, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей, Александр, Иван и Василий;

женские – Анастасия, Анна, Мария, Алиса, Виктория, Вероника, Полина и Луна.

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В 2019 году, по информации Минюста, среди редких имен , которыми называли украинцев были – Фея и Ангел, Золушка и Граф.

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