Луна и Давид. Как называют новорожденных украинцев в 2020 годы – Минюст

Самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей в 2020 году, стали Артем и Софья. В большинстве регионов эти имена были самыми распространенными в течение этого года. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства юстиции.
По данным Минюста, другие имена, которым отдавали предпочтение родители:
мужские – Матвей, Максим, Давид, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей, Александр, Иван и Василий;
женские – Анастасия, Анна, Мария, Алиса, Виктория, Вероника, Полина и Луна.
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