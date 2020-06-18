В Закарпатской области ребенка назвали Зеленский

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Рожденного в мае этого года мальчика назвали в честь шестого президента Украины - Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции.

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Имя Зеленский попало в перечень редко употребляемых имен вместе с такими, как Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар (для мальчиков) и Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория (для девочек).

Самыми распространенными именами в Закарпатье в мае были Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав, а женскими - Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.