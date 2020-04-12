Ляшко: 1100 человек госпитализированы с коронавирусом, из них 54 - на ИВЛ

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Украине с коронавирусной инфекцией госпитализировано 1100 человек, рассказал на брифинге сегодня, 12 апреля, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, 54 пациента из 1100 госпитализированных с COVID-19 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, детей среди них нет.

Ляшко подчеркнул, что в данный момент задействовано не более 10% аппаратов ИВЛ от тех, что могут быть использованы для борьбы с коронавирусом.

По данным на 9:00 12 апреля, в Украине 2777 заболевших COVID-19, 83 человек умерли, 89 выздоровели. За сутки выявлено 266 новых случаев.



На утро сегодня в мире подтверждено 1 776 157 случаев заболевания COVID-19, умерло 108 804 человек, выздоровело - 402 903.

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