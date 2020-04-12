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Ляшко: 1100 человек госпитализированы с коронавирусом, из них 54 - на ИВЛ

Ляшко: 1100 человек госпитализированы с коронавирусом, из них 54 - на ИВЛ - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
12.04.2020, 10:50

В Украине 54 пациента из 1100 госпитализированных с коронавирусной инфекцией подключены к аппаратам ИВЛ

В Украине с коронавирусной инфекцией госпитализировано 1100 человек, рассказал на брифинге сегодня, 12 апреля, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, 54 пациента из 1100 госпитализированных с COVID-19 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, детей среди них нет.

Ляшко подчеркнул, что в данный момент задействовано не более 10% аппаратов ИВЛ от тех, что могут быть использованы для борьбы с коронавирусом.

  • По данным на 9:00 12 апреля, в Украине 2777 заболевших COVID-19, 83 человек умерли, 89 выздоровели. За сутки выявлено 266 новых случаев.
  • На утро сегодня в мире подтверждено 1 776 157 случаев заболевания COVID-19, умерло 108 804 человек, выздоровело - 402 903.

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Денис Юдин
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Виктор Ляшко коронавирус COVID-19 аппарат ИВЛ
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