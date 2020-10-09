Ляшко: МОЗ предложит новые ограничения для образования, а также для ресторанов и кафе

Речь пойдет о дистанционном образовании в учебных заведениях и изменении продолжительности работы общепита

В ближайшее время Министерство здравоохранения предложит новые ограничения, относительно обучения в школах, а также работы ресторанов и кафе. Об этом сказал замглавы МОЗ, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, видео которого опубликовано в Facebook Минздрава.

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"Министерство здравоохранения предложит новые ограничения к постановлению о карантине №641, которые будут касаться продолжительности работы заведений общественного питания. Также будут предложены новые подходы к проведению образовательных мероприятий, в частности, будет рассмотрен вопрос о возможности дистанционного образования в определенных классах или на определенных территориях с определенным уровнем эпидопасности", – сказал Ляшко.

Вчера, 8 октября, в Украине выявили 5804 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 5397). Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране. Больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Харьковской (630), Одесской (403) областях и Киеве (567).

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Наталия Медведева

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