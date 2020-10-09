COVID-19. Больше всего заболевших за сутки выявили в двух областях и Киеве: динамика
09.10.2020, 09:09
Иллюстративное фото: Zoltan Balogh/ЕРА
Меньше всего зараженных COVID-19 за последние сутки зафиксировали в Кировоградской области
За минувшие сутки больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Харьковской (630), Одесской (403) областях и Киеве (567). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.
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Меньше всего инфицированных выявили в Кировоградской области (28).
Динамика эпидемии по регионам:
- Харьковская область – 23 342 заболевших (630 за сутки);
- Львовская – 22 172 (249);
- Черновицкая – 15 939 (182);
- Одесская – 16 107 (403);
- Киев – 26 463 (567);
- Ивано-Франковская – 14 835 (142);
- Тернопольская – 15 284 (305);
- Ровенская – 13 981 (183);
- Закарпатская – 10 629 (156);
- Киевская – 10 689 (199);
- Волынская – 9373 (174);
- Винницкая – 7731 (134);
- Житомирская – 7718 (261);
- Хмельницкая – 8062 (330);
- Днепропетровская – 8301 (307);
- Черниговская – 5212 (146);
- Сумская – 6404 (207);
- Черкасская – 5 349 (196);
- Запорожская – 5172 (165);
- Николаевская – 4293 (139);
- Донецкая – 5372(254);
- Полтавская – 3291 (236);
- Кировоградская – 1262 (28);
- Херсонская – 1714 (78);
- Луганская – 1613(133);
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
Вчера, 8 октября, в Украине выявили 5804 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 5397).
- Жесткий карантин вернут, если заполненность больниц "ковидниками" приблизится к 100%, заявил главсанврач Ляшко.
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