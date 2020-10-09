COVID-19. Больше всего заболевших за сутки выявили в двух областях и Киеве: динамика

Меньше всего зараженных COVID-19 за последние сутки зафиксировали в Кировоградской области

За минувшие сутки больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Харьковской (630), Одесской (403) областях и Киеве (567). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего инфицированных выявили в Кировоградской области (28).

Динамика эпидемии по регионам:

Харьковская область – 23 342 заболевших (630 за сутки);

Львовская – 22 172 (249);

Черновицкая – 15 939 (182);

Одесская – 16 107 (403);

Киев – 26 463 (567);

Ивано-Франковская – 14 835 (142);

Тернопольская – 15 284 (305);

Ровенская – 13 981 (183);

Закарпатская – 10 629 (156);

Киевская – 10 689 (199);

Волынская – 9373 (174);

Винницкая – 7731 (134);

Житомирская – 7718 (261);

Хмельницкая – 8062 (330);

Днепропетровская – 8301 (307);

Черниговская – 5212 (146);

Сумская – 6404 (207);

Черкасская – 5 349 (196);

Запорожская – 5172 (165);

Николаевская – 4293 (139);

Донецкая – 5372(254);

Полтавская – 3291 (236);

Кировоградская – 1262 (28);

Херсонская – 1714 (78);

Луганская – 1613(133);

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

Вчера, 8 октября, в Украине выявили 5804 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 5397).

Жесткий карантин вернут, если заполненность больниц "ковидниками" приблизится к 100%, заявил главсанврач Ляшко.

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Арина Толина

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