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COVID-19. Больше всего заболевших за сутки выявили в двух областях и Киеве: динамика

09.10.2020, 09:09
COVID-19. Больше всего заболевших за сутки выявили в двух областях и Киеве: динамика - Фото
Иллюстративное фото: Zoltan Balogh/ЕРА

Меньше всего зараженных COVID-19 за последние сутки зафиксировали в Кировоградской области

За минувшие сутки больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Харьковской (630), Одесской (403) областях и Киеве (567). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего инфицированных выявили в Кировоградской области (28).

Динамика эпидемии по регионам:

  • Харьковская область – 23 342 заболевших (630 за сутки);
  • Львовская – 22 172 (249);
  • Черновицкая – 15 939 (182);
  • Одесская – 16 107 (403);
  • Киев – 26 463  (567);
  • Ивано-Франковская – 14 835 (142);
  • Тернопольская – 15 284 (305);
  • Ровенская – 13 981  (183);
  • Закарпатская – 10 629 (156);
  • Киевская – 10 689 (199);
  • Волынская – 9373 (174);
  • Винницкая – 7731 (134);
  • Житомирская – 7718 (261);
  • Хмельницкая – 8062 (330);
  • Днепропетровская – 8301 (307);
  • Черниговская – 5212 (146);
  • Сумская – 6404 (207);
  • Черкасская – 5 349 (196);
  • Запорожская – 5172 (165);
  • Николаевская – 4293 (139);
  • Донецкая – 5372(254);
  • Полтавская – 3291 (236);
  • Кировоградская – 1262 (28);
  • Херсонская – 1714 (78);
  • Луганская – 1613(133);

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

Вчера, 8 октября, в Украине выявили 5804 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 5397). 

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Арина Толина
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