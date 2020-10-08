Ляшко о ситуации по COVID-19: Впереди у нас довольно нелегкий период

По словам главного санврача Виктора Ляшко, смягчить этот период сможет лишь соблюдение всех противоэпидемических мер

Украину ждет нелегкий период в связи с эпидемией COVID-19 . Об этом заявил на брифинге главный санврач Виктор Ляшко.

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По его словам, "комплексные решения и подходы к преодолению коронавирусной болезни – это единственный выход спокойно пройти эпидемию".

"Я понимаю, что тяжело, я понимаю, что это длится уже продолжительное время. Но впереди у нас довольно нелегкий период… Вы все видите, что эпидемиологическая ситуация осложняется во всем мире, в том числе и на территории Украины", – подчеркнул Ляшко.

Ранее Ляшко допустил, что в Украине возможен прирост в 17 000 инфицированных в сутки

До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны".

За прошедшие сутки в Украине выявили рекордное число новых заболевших COVID-19 – 5397 человек.

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Арина Толина

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