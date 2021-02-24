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Ляшко позвонил первым вакцинированным медикам, они чувствуют себя хорошо

24.02.2021, 22:19
Ляшко позвонил первым вакцинированным медикам, они чувствуют себя хорошо - Фото
Виктор Ляшко (Фото: Facebook Ляшко)

Украинские медики, которых первыми в стране вакцинировали против COVID-19, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщил в Facebook замминистра здравоохранения – главный санврач Виктор Ляшко.

Он рассказал, что пообщался по телефону с реаниматологом из Черкасс Евгением Горенко, врачом мобильной бригады из Винницы Людмилой Бойко и врачом, работает в ковидном отделении в Чернигове, Игорем Кузиным.

"Поинтересовался состоянием после прививки – все чувствуют себя хорошо и продолжают дальше выполнять свою работу. К миссии быть первыми отнеслись, как к своему профессиональному долгу, ведь как никто понимают и ежедневно видят риски, связанные с болезнью", – написал Ляшко.

  • Сегодня, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Первым получил прививку Евгений Горенко из Черкасской области.
  • Позже стало известно о начале вакцинации в Киевской и Черниговской областях.

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Наталия Медведева
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Виктор Ляшко вакцинация
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