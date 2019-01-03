Магнитные бури в январе: когда Землю накроют волны

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Украине магнитные бури ожидаются 5, 6, 16 января первого уровня G1. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Согласно данным лаборатории, 24 января прогнозируется мощный метеоудар.

Реклама

Фото: tesis.lebedev

Специалисты напомнили, что магнитная буря первого уровня G1 может влиять на самочувствие людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Медики рекомендуют ограничить физическую, эмоциональную нагрузку в эти дни, обратить внимание на режим дня и рацион питания.

Врачи советовали на период магнитных бурь исключить сырую и растительную пищу.