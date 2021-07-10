Малюська показал, как выглядит бесплатная камера Киевского СИЗО до и после ремонта: фото
10.07.2021, 20:35
Камера после ремонта (источник - Facebook Малюськи)
Министр юстиции Денис Малюська решил показать, как выглядит бесплатная камера СИЗО, отремонтированная на доход от платных камер. В качестве примера он выставил в Facebook фото до/после преображения камеры Киевского СИЗО, рассчитанная на 22 человека. Стоимость ремонта составила 67 239 грн.
Фото до:
Фото после:
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Изменения коснулись и душевых с уборными для заключенных.
Фото до:
Фото после:
"Это значительно интереснее, чем финал футбольного Евро. Потому что в финал попадают несколько десятков людей раз в четыре года, а к нам – значительно больше и куда чаще", – отметил глава Минюста.
- 24 июля 2020-го глава Минюста Малюська в шутливой форме объявил в Facebook услугу подарочных сертификатов на проживание в платных камерах СИЗО повышенного комфорта. И их начали покупать.
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