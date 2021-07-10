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Малюська показал, как выглядит бесплатная камера Киевского СИЗО до и после ремонта: фото

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2021, 20:35
Малюська показал, как выглядит бесплатная камера Киевского СИЗО до и после ремонта: фото - Фото
Камера после ремонта (источник - Facebook Малюськи)

Министр юстиции Денис Малюська решил показать, как выглядит бесплатная камера СИЗО, отремонтированная на доход от платных камер. В качестве примера он выставил в Facebook фото до/после преображения камеры Киевского СИЗО, рассчитанная на 22 человека. Стоимость ремонта составила 67 239 грн.

Фото до:

Фото после:

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Изменения коснулись и душевых с уборными для заключенных.

Фото до:

Фото после:

"Это значительно интереснее, чем финал футбольного Евро. Потому что в финал попадают несколько десятков людей раз в четыре года, а к нам – значительно больше и куда чаще", – отметил глава Минюста.

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Дарья Мостовая
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