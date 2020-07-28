Подарочные сертификаты на платные камеры СИЗО уже начали покупать – Малюська

Можно оплатить день, неделю или месяц в камере следственного изолятора. Сертификаты - от 1000 до 12 000 грн

Ноу-хау от министра юстиции Дениса Малюськи – услуга "купи в подарок сертификат на пребывание в платной камере следственного изолятора" – пользуется спросом: за первые часы их приобрели уже четыре. Об этом глава Минюста рассказал в эфире канала 1+1.

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"Услуга уже популярная. Как минимум четыре сертификата купили в первые часы после запуска услуги. То есть, уже 28 000 грн у нас на счетах есть", - сказал он, уточнив, что купили также два самых дорогих сертификата на месяц в платной камере Киевского СИЗО.

Министр заявил, что перед запуском услуги не были проведены расчеты, окажется ли она популярной: спрос, по его словам, просчитать невозможно.

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Малюська объяснил, что идея ноу-хау появилась по нескольким причинам, в основном потому, что "нам нужны деньги" – на ремонт и содержание камер: "Зарабатываем как можем"

Евгений Пилипенко

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