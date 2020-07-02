Платные камеры в Киевском СИЗО пока недоступны для женщин - Минюст

Услуга платной камеры с улучшенными бытовыми условиями в Киевском СИЗО на данный момент доступны только мужчинам. В женском корпусе такую камеру планируют открыть в будущем. Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.
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"У нас нет платных камер в женском корпусе. Сейчас услуга доступна только для мужчин... Если честно, мое мнение, что хотя бы одну или две камеры мы должны были ввести", - сказала она.
По словам чиновницы, женский корпус переполнен, отселить заключенных, чтобы освободить камеру для ремонта, некуда.
"Сейчас пойдут этапы после приговоров суда, осужденные будут отбывать в места уже исполнения наказаний, в тюрьмы, мы освободим место, и я думаю, что нам нужно в Киевском СИЗО точно хотя бы одну камеру такую предусмотреть", - сказала Высоцкая.
В то же время она заверила, что женский корпус Киевского СИЗО новее, и условия в нем лучше, чем в обычных корпусах для мужчин.