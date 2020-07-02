Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Платные камеры в Киевском СИЗО пока недоступны для женщин - Минюст

Платные камеры в Киевском СИЗО пока недоступны для женщин - Минюст - Фото
Фото: Facebook Дениса Малюськи
02.07.2020, 17:38

Сейчас камеры с улучшенными условиями есть только в мужском корпусе Лукьяновского СИЗО

Услуга платной камеры с улучшенными бытовыми условиями в Киевском СИЗО на данный момент доступны только мужчинам. В женском корпусе такую камеру планируют открыть в будущем. Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"У нас нет платных камер в женском корпусе. Сейчас услуга доступна только для мужчин... Если честно, мое мнение, что хотя бы одну или две камеры мы должны были ввести", - сказала она.

По словам чиновницы, женский корпус переполнен, отселить заключенных, чтобы освободить камеру для ремонта, некуда.

"Сейчас пойдут этапы после приговоров суда, осужденные будут отбывать в места уже исполнения наказаний, в тюрьмы, мы освободим место, и я думаю, что нам нужно в Киевском СИЗО точно хотя бы одну камеру такую предусмотреть", - сказала Высоцкая.

В то же время она заверила, что женский корпус Киевского СИЗО новее, и условия в нем лучше, чем в обычных корпусах для мужчин.

  • 18 апреля глава Минюста Денис Малюська заявил, что создание платных камер должно стать одним из источников финансирования улучшения общих условий в СИЗО, так как в госбюджете средства на это не предусмотрены.
  • 8 мая в Лукьяновском СИЗО в Киеве открылись четыре платные камеры. Стоимость размещения - 2 000 грн в сутки, 8 000 грн в неделю, 12 000 грн в месяц.
  • 30 июня показали первые ремонты в бесплатных камерах Лукьяновского СИЗО, которые провели за деньги, полученные благодаря использованию платных камер.
Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
минюст сизо Денис Малюська
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 