Платные камеры в Киевском СИЗО пока недоступны для женщин - Минюст

Фото: Facebook Дениса Малюськи

Услуга платной камеры с улучшенными бытовыми условиями в Киевском СИЗО на данный момент доступны только мужчинам. В женском корпусе такую камеру планируют открыть в будущем. Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

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"У нас нет платных камер в женском корпусе. Сейчас услуга доступна только для мужчин... Если честно, мое мнение, что хотя бы одну или две камеры мы должны были ввести", - сказала она.

По словам чиновницы, женский корпус переполнен, отселить заключенных, чтобы освободить камеру для ремонта, некуда.

"Сейчас пойдут этапы после приговоров суда, осужденные будут отбывать в места уже исполнения наказаний, в тюрьмы, мы освободим место, и я думаю, что нам нужно в Киевском СИЗО точно хотя бы одну камеру такую предусмотреть", - сказала Высоцкая.

В то же время она заверила, что женский корпус Киевского СИЗО новее, и условия в нем лучше, чем в обычных корпусах для мужчин.

18 апреля глава Минюста Денис Малюська заявил, что создание платных камер должно стать одним из источников финансирования улучшения общих условий в СИЗО, так как в госбюджете средства на это не предусмотрены.

8 мая в Лукьяновском СИЗО в Киеве открылись четыре платные камеры. Стоимость размещения - 2 000 грн в сутки, 8 000 грн в неделю, 12 000 грн в месяц.

30 июня показали первые ремонты в бесплатных камерах Лукьяновского СИЗО, которые провели за деньги, полученные благодаря использованию платных камер.