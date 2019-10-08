Матери ребенка выплатят 500 000 гривень из-за врачебной ошибки

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В Украине вынесли судебное решение, которым матери новорожденного ребенка, который из-за врачебной ошибки получил инвалидность, выплатят 500 000 гривень моральной компенсации. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

Таким образом ВСУ оставил в силе приговор, вынесенный ранее Киевским районным судом Одессы и отмененный апелляционной инстанцией. Женщина обратилась в суд в интересах малолетнего сына, которому, по ее словам, после рождения не провели необходимые исследования для установления диагноза. Ребенок значительно отставал в развитии, не разговаривал и частично не владел навыками самообслуживания. Истец ссылалась на то, что своевременный диагноз врачей не ухудшил бы состояние ребенка, а вместо этого он стал инвалидом и до конца жизни нуждается в посторонней помощи.

Суд установил, что ответчик - ответственный организации за проведение своевременного скрининг-обследования. Его не провели вовремя из-за нехватки тест-наборов. После их появления в наличии обследование также не было проведено и никаких рекомендаций по альтернативной диагностике генетических заболеваний матери не предоставляли. По сути, констатировали в суде, матери вообще не сообщили о непроведении теста и упустили время на установление диагноза.

Апелляционный суд Одесской области изменил решение районного суда, уменьшив размер компенсации до 50 000 гривень. Верховный же суд такое решение отменил, оставив в силе вердикт суда первой инстанции.

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