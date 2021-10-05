Мест не хватает. Кличко рассказал, где будут строить новые паркинги в Киеве

В Киеве появятся места для парковки на Подоле, Европейской и Михайловской площади, на улице Владимирской. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью РБК-Украина.

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Мэр отметил, что в Киеве будут "cтроить паркинги и обустраивать парковки на Подоле, на Европейской площади, в планах на Михайловской площади сделать подземную парковку, на улице Владимирской – тоже подземную". К концу следующего лета, по словам Кличко, будут презентованы новые парковочные пространства.

Мэр добавил, что на новом паркинге возле велотрека стоимость начиналась с 400 грн в месяц, сейчас это 4000 грн в месяц, и мест нет. На еще одном новом объекте, Зоопаркинге, более 400 мест — однако их не хватало, и рядом сделали большую парковку.

В июле 2021 года сумма всех оплат за парковку на муниципальных площадках Киева превысила 1 млн грн. За месяц парковкой воспользовались больше 20 000 раз. За этот период водителям выписали 914 штрафов за неоплаченную парковку на общую сумму более 600 000 грн.

18 сентября на платных парковках начали наносить разметку и устанавливать информационные таблички не только в центре Киева, но и за его пределами.

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Виктория Найдёнова

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