Мест не хватает. Кличко рассказал, где будут строить новые паркинги в Киеве
В Киеве появятся места для парковки на Подоле, Европейской и Михайловской площади, на улице Владимирской. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью РБК-Украина.
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Мэр отметил, что в Киеве будут "cтроить паркинги и обустраивать парковки на Подоле, на Европейской площади, в планах на Михайловской площади сделать подземную парковку, на улице Владимирской – тоже подземную". К концу следующего лета, по словам Кличко, будут презентованы новые парковочные пространства.
Мэр добавил, что на новом паркинге возле велотрека стоимость начиналась с 400 грн в месяц, сейчас это 4000 грн в месяц, и мест нет. На еще одном новом объекте, Зоопаркинге, более 400 мест — однако их не хватало, и рядом сделали большую парковку.
- В июле 2021 года сумма всех оплат за парковку на муниципальных площадках Киева превысила 1 млн грн. За месяц парковкой воспользовались больше 20 000 раз. За этот период водителям выписали 914 штрафов за неоплаченную парковку на общую сумму более 600 000 грн.
- 18 сентября на платных парковках начали наносить разметку и устанавливать информационные таблички не только в центре Киева, но и за его пределами.
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