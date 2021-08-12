МИД назвал изменения в правилах въезда в Украину иностранных паломников

Правила въезда в Украину для иностранных паломников изменились, в связи с введением мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Совершающие паломничество иностранцы и лица без гражданства, которые пересекают украинскую госграницу, должны иметь полис страхования, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине. Также иностранные паломники должны иметь один из следующих документов:

- отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (полученный не более чем за 72 часа до пересечения границы);

- отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (полученный не более чем за 72 часа до пересечения границы);

- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными в список ВОЗ;

- иностранный COVID-сертификат, выданный в государстве, с которым Украина заключила договор о взаимном признании COVID-сертификатов.

Если у человека этих документов нет, а также он не может или отказывается установить мобильное приложение "Дома" для контроля самоизоляции, то ему не позволят пересечь границу Украины.

Кроме иностранцы во время паломничества, в том числе при праздновании Рош ха-Шана, в местах большого скопления людей должны соблюдать масочный режим, им необходимо проводить температурный скрининг, обеспечить транспортировку и соблюдение безопасной дистанции.

В прошлом году Украина ограничивала паломничество хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана из-за пандемии коронавируса. Ранее на празднование иудейского Нового года в Умань приезжали от 20 000 до 50 000 хасидов.

5 августа в Украине изменились правила въезда в страну.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.