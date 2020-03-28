МИД назвал страны, из которых можно въехать в Украину на авто, и указал дороги

В Министерстве иностранных дел перечислили страны, из которых сегодня, 28 марта, можно въехать в Украину на автомобиле. Эта информация размещена в Facebook МИД.
В министерстве предупредили, что из-за распространения коронавируса ситуация меняется очень динамично и посоветовали при планировании поездки установить связь с соответствующим консульством Украины, а также следить за обновлениями на интерактивной карте Государственной таможенной службы.
По состоянию на 28 марта:
Из Германии, Австрии, Чехии можно доехать до Украины, используя транзитный коридор через Австрию и Венгрию.
- Транзит из Германии разрешен по трассе А1 Мюнхен Зальцбург. Он работает с 17:00 до 01:00.
- Движение по территории Австрии возможно с 17:00 до 01:00.
- Пересекать чешско-австрийскую границу нужно с полным баком бензина и проехать территорию Австрии транзитом, без остановок, до границы с Венгрией.
- В Венгрию можно въехать через пункт пропуска Никелсдорф-Хедьешхалом (Nickeldorf- Hegyeshalom). На территории Венгрии коридор работает с 21:00 до 5:00. Въезд в Украину через пункт пропуска Чоп-Захонь.
Из Беларуси, РФ, Молдовы, Словакии, Румынии, Польши - через КПП, которые обозначены зеленым на интерактивной карте Государственной таможенной службы.
Из Литвы и Латвии транзит возможен только через Беларусь.
Из Сербии возможен транзит через Румынию. Для этого посольство Украины в Румынии должно заблаговременно уведомить Министерство иностранных дел Румынии официальной нотой с перечнем лиц, которые планируют осуществить транзит.
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