МИД опубликовал цифровые копии документов Брест-Литовского мира из Османского архива

Украинские дипломаты обнаружили оригиналы Брест-Литовских соглашений среди более 90 млн документов, которые хранятся в Османском архиве Турции

Уникальные цифровые копии оригиналов Брест-Литовского мира 1918 года и ратификационной грамоты гетмана Павла Скоропадского из Османского архива Турции опубликованы пресс-службой МИД.

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Во время работы в архиве, где находится более 90 млн документов, украинские дипломаты и историки обнаружили в цифровом каталоге информацию о Брест-Литовском договоре.

По их запросу были сделаны оцифрованные копии документов, среди которых – оригинал ратификационной грамоты с подписью гетмана Скоропадского и оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора, который заключался в том числе и с Османской империей.

В МИД отмечают, что документы поражают качеством, изысканным стилем исполнения, художественным подходом к каллиграфии и четким сургучным отпечатком большой государственной печати.

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СПРАВКА. Брест-Литовский мир был подписан 9 февраля 2018 года в Бресте (Брест-Литовске) между Украинской народной республикой (УНР) с одной стороны и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией с другой. Подписанием договора для Украины закончилась Первая мировая война и началось правление Скоропадского под патронатом Германии. Фактически Украина была признана как независимое государство.

14 октября 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос исторической памяти с Польшей в политическом контексте снят.

Денис Юдин

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