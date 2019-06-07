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07.06.2019, 10:11

Миллиардер Безос в Лас-Вегасе стал "аватаром": видео

Миллиардер Безос в Лас-Вегасе стал "аватаром": видео - Фото
Джефф Безос (скриншот)

В шоуруме конференции был представлен интерфейс удаленного управления: на кисти надевают сенсорные перчатки, которые управляют механическими "руками"

Основатель транснационального техногиганта Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос побывал в Лас-Вегасе на конференции re:MARS, посвященной инновационным технологиям в области искусственного интеллекта, и лично опробовал некоторые из них.

"Получил шанс ознакомиться с интересными технологиями на первом мероприятии #reMARS", - пишет он в Twitter.

Технология удаленного управления так называемыми аватарами - генетическими "химерами" человека и инопланетян, показана в фантастическом фильме Джеймса Кэмерона "Аватар".

Среди спикеров re:MARS был также популярный голливудский актер Роберт Дауни-младший - центральный персонаж кинофраншизы "Мстители".

Безос - богатейший человек мира. Тем не менее, пишет Bloomberg, ему далеко до богатейших людей прошлого.

Смотрите также: Безос показал "Голубую Луну" для высадки на спутник Земли: видео

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Теги: джефф безос, технология, аватар, re:MARS
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