Миллиардер Безос в Лас-Вегасе стал "аватаром": видео

Основатель транснационального техногиганта Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос побывал в Лас-Вегасе на конференции re:MARS, посвященной инновационным технологиям в области искусственного интеллекта, и лично опробовал некоторые из них.

"Получил шанс ознакомиться с интересными технологиями на первом мероприятии #reMARS", - пишет он в Twitter.

Got a chance to scout some of the cool tech at the first #reMARS event. @HaptX @Rivian @hseas @wyssinstitute pic.twitter.com/bvG5afbn50