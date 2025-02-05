Минирование школ в Украине. В Нацполиции рассказали, подтвердился ли хоть один случай

Правоохранители рассказали об алгоритме действий в случае сообщения о "минировании"

Правоохранители (Фото: Нацполиция Украины)

В январе 2025 года количество фейковых минирований заведений мира увеличилось по сравнению с январем 2024 года. Однако в ходе проверок ни разу не было подтверждено обнаружение взрывчатки, сообщили LIGA.net в Нацполиции в ответ на информационный запрос.

"Сообщаем, что информация о подтвержденных случаях минирования учебных заведений отсутствует", – говорится в сообщении.

В Нацполиции также сообщили, что некоторые учебные заведения находятся под стражей. По состоянию на 31 января 2011 учебное заведение, среди которых 199 школ, один вуз и один детский сад, заключил договор с полицией охраны.

Чтобы избежать проникновения посторонних лиц на территорию этих учебных заведений, правоохранители имеют при себе ручные металлодетекторы, бодикамеры и кнопки тревожного оповещения.

Также в Нацполиции рассказали об алгоритме действий во время фейковых минирований:

→ сотрудники полиции охраны информируют руководство учебного заведения и дежурную часть;

→ вместе с преподавателями организуют немедленную эвакуацию учащихся в безопасные места;

→ ограждают опасную зону, обеспечивают ее охрану и не допускают посторонних лиц до прибытия соответствующих служб.

14 октября волна "минирований" прокатилась по всей Украине. Коснулось и офиса LIGA.net.

5 февраля в Нацполиции сообщили, что в январе в Украине выросло количество "минирования" школ – более 13 000 заведений.