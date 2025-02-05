Мінування шкіл в Україні. В Нацполіції розповіли, чи підтвердився хоч один випадок

Правоохоронці розповіли про алгоритм дій у разі повідомлення про "мінування"

Правоохоронці (Фото: Нацполіція України)

У січні 2025 року кількість фейкових мінувань закладів світи збільшилася у порівнянні з січнем 2024 року. Однак під час перевірок жодного разу не було підтверджено виявлення вибухівки, повідомили LIGA.net у Нацполіції у відповідь на інформаційний запит.

"Повідомляємо, що інформація про підтверджені випадки мінування закладів освіти відсутня", – йдеться у повідомленні.

У Нацполіції також повідомили, що деякі навчальні заклади перебувають під охороною. Станом на 31 січня 201 навчальний заклад, серед яких 199 шкіл, один виш та один дитячий садочок, уклав договір із поліцією охорони.

Щоб уникнути проникнення сторонніх осіб на територію цих навчальних закладів, правоохоронці мають при собі ручні металодетектори, бодікамери та кнопки тривожного сповіщення.

Також у Нацполіції розповіли про алгоритм дій під час фейкових мінувань:

→ працівники поліції охорони інформують керівництво навчального закладу та чергову частину;

→ разом із викладачами організовують негайну евакуацію учнів до безпечних місць;

→ огороджують небезпечну зону, забезпечують її охорону та не допускають туди сторонніх осіб до прибуття відповідних служб.

У вересні 2023 року у Києві поліції повідомили про замінування всіх середніх шкіл та коледжів.

5 лютого в Нацполіції повідомили, що у січні в Україні зросла кількість "мінування" шкіл – понад 13 000 закладів.