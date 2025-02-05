В січні в Україні зросла кількість "мінування" шкіл – понад 13 000 закладів
В Україні збільшилася кількість мінувань закладів освіти у січні 2025 року проти січня 2024 року. Таким чином Росія намагається відволікати правоохоронців, повідомили LIGA.net в Нацполіції у відповідь на інформаційний запит.
"Порівняння січня 2025 року із січнем 2024 року може свідчити про нову хвилю таких повідомлень та вказувати на зміну методів і тактики зловмисників. Зокрема посилення гібридної війни з боку РФ із метою відволікання українських правоохоронців від інших загроз", – заявили у Нацполіції.
В січні 2025 року правоохоронці зафіксували 697 неправдивих повідомлень про мінування 13 202 закладів освіти у всій країні. Найбільша кількість випадків була зафіксована у:
→ Київській області – 80;
→ Закарпатській області – 76;
→ Вінницькій області та Києві – по 55;
→ Полтавській області – 53;
→ Львівській області – 52;
→ Волинській області – 50;
→ Дніпропетровській області – 32;
→ Миколаївській області – 30.
За 2024 рік правоохоронці отримали 4435 неправдивих повідомлень про замінування 61 216 закладів освіти. За січень минулого року було зафіксовано 6593 "мінування".
Однак проти інших періодів кількість випадків неправдивих мінувань в Україні зменшилася на 72,9%:
→ Жовтень 2023 року – 75 971; жовтень 2024 року – 5575.
→ Листопад 2023 року – 24 614; листопад 2024 року – 10 277.
→ Грудень 2023 року – 19 085; грудень 2024 року – 5180.
- У вересні 2023 року у Києві поліції повідомили про замінування всіх середніх шкіл та коледжів.
- У серпні 2024 року низка судів у регіонах України отримала повідомлення про замінування.
- 14 жовтня хвиля "мінувань" прокотилася всією Україною. Торкнулося й офісу LIGA.net.