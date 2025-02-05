В январе в Украине выросло количество "минирования" школ – более 13 000 заведений
В Украине увеличилось количество минирований учебных заведений в январе 2025 года по сравнению с январем 2024 года. Таким образом Россия пытается отвлекать правоохранителей, сообщили LIGA.net в Нацполиции в ответ на информационный запрос.
"Сравнение января 2025 года с январем 2024 года может свидетельствовать о новой волне таких сообщений и указывать на изменение методов и тактики злоумышленников. В частности усиление гибридной войны со стороны РФ с целью отвлечения украинских правоохранителей от других угроз", – заявили в Нацполиции.
В январе 2025 года правоохранители зафиксировали 697 ложных сообщений о минировании 13 202 учебных заведений по всей стране. Наибольшее количество случаев было зафиксировано в:
→ Киевской области – 80;
→ Закарпатской области – 76;
→ Винницкой области и Киеве – по 55;
→ Полтавской области – 53;
→ Львовской области – 52;
→ Волынской области – 50;
→ Днепропетровской области – 32;
→ Николаевской области – 30.
За 2024 год правоохранители получили 4435 ложных сообщений о минировании 61 216 учебных заведений. За январь прошлого года было зафиксировано 6593 "минирований".
Однако по сравнению с другими периодами количество случаев ложных минирований в Украине уменьшилось на 72,9%:
→ Октябрь 2023 года – 75 971; октябрь 2024 года – 5575.
→ Ноябрь 2023 года – 24 614; ноябрь 2024 года – 10 277.
→ Декабрь 2023 года – 19 085; декабрь 2024 года – 5180.
- В сентябре 2023 года в Киеве полиции сообщили о заминировании всех средних школ и колледжей.
- В августе 2024 года ряд судов в регионах Украины получил уведомление о минировании.
- 14 октября волна "минирований" прокатилась по всей Украине. Коснулось и офиса LIGA.net.