В январе в Украине выросло количество "минирования" школ – более 13 000 заведений

Проверка школ после "минирований" (Фото: t.me/policekyivregion)

В Украине увеличилось количество минирований учебных заведений в январе 2025 года по сравнению с январем 2024 года. Таким образом Россия пытается отвлекать правоохранителей, сообщили LIGA.net в Нацполиции в ответ на информационный запрос.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Сравнение января 2025 года с январем 2024 года может свидетельствовать о новой волне таких сообщений и указывать на изменение методов и тактики злоумышленников. В частности усиление гибридной войны со стороны РФ с целью отвлечения украинских правоохранителей от других угроз", – заявили в Нацполиции.

В январе 2025 года правоохранители зафиксировали 697 ложных сообщений о минировании 13 202 учебных заведений по всей стране. Наибольшее количество случаев было зафиксировано в:

→ Киевской области – 80;

→ Закарпатской области – 76;

→ Винницкой области и Киеве – по 55;

→ Полтавской области – 53;

→ Львовской области – 52;

→ Волынской области – 50;

→ Днепропетровской области – 32;

→ Николаевской области – 30.

За 2024 год правоохранители получили 4435 ложных сообщений о минировании 61 216 учебных заведений. За январь прошлого года было зафиксировано 6593 "минирований".

Однако по сравнению с другими периодами количество случаев ложных минирований в Украине уменьшилось на 72,9%:

→ Октябрь 2023 года – 75 971; октябрь 2024 года – 5575.

→ Ноябрь 2023 года – 24 614; ноябрь 2024 года – 10 277.

→ Декабрь 2023 года – 19 085; декабрь 2024 года – 5180.