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Министр культуры предложил ввести новый предмет на ЗНО

Министр культуры предложил ввести новый предмет на ЗНО - Фото
Владимир Бородянский (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Сергей Ильин)
25.11.2019, 15:30

По словам Владимира Бородянского, медиаграмотность является составляющей безопасности человека в стране, где идет война

Министр культуры Владимир Бородянский считает, что медиаграмотность необходимо ввести в программу школьных экзаменов. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

"Я уже об этом говорил, мы еще не проговаривали это с Министерством образования и, наверное, это очень заранее, но в том числе частью теста, который сдают дети как ЗНО или какого-то другого – это (должна быть, - ред.) информационная безопасность", - поделился министр.

При этом он добавил, что введение медиаобразования в школьную программу "является частью безопасности человека" в стране, где идет война.

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зно медиаграмотность Владимир Бородянский информационная безопасность экзамен
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