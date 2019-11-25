Министр культуры предложил ввести новый предмет на ЗНО

Владимир Бородянский (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Сергей Ильин)

Министр культуры Владимир Бородянский считает, что медиаграмотность необходимо ввести в программу школьных экзаменов. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

"Я уже об этом говорил, мы еще не проговаривали это с Министерством образования и, наверное, это очень заранее, но в том числе частью теста, который сдают дети как ЗНО или какого-то другого – это (должна быть, - ред.) информационная безопасность", - поделился министр.

При этом он добавил, что введение медиаобразования в школьную программу "является частью безопасности человека" в стране, где идет война.

Ранее ученикам разъяснили, какие будут тесты на ЗНО в 2020 году.

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