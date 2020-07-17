Министр обороны рассказал, как получить отсрочку от призыва бакалаврам вузов
Отсрочка будет предоставлять тем, кто планирует идти в магистратуру и предоставит подтверждающие документы
Студенты высших учебных заведений, которые закончили бакалаврат и планируют поступать в магистратуру, могут получить отсрочку от призыва на срочную военную службу, если предоставят в военкоматы соответствующие документы от вуза. Об этом сообщил в своем выступлении в парламенте министр обороны Андрей Таран.
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Кроме того, всем военкоматам и учебным заведениям было рекомендовано предоставлять отсрочку призыва до 1 октября текущего года, отметил министр.
Также он напомнил, что выпускники школ, которым исполнилось 18-19 лет, могут призваны в ряды вооруженных сил только по собственному желанию, которое должно подтверждаться письменным заявлением.
По словам Тарана, в случае возникновения проблемных ситуаций и нарушения прав учащихся украинцам необходимо обращаться на "горячую линию" Минобороны - всех виновных обещают привлекать к ответственности.
- В мае в Генштабе разъяснили детали призыва в Вооруженные силы с 18 лет.
- 7 июля Минобразования напомнило Минобороны об отсрочке военного призыва для абитуриентов.
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