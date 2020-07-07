Выпускники получают повестки: Минобразования просит не трогать абитуриентов
Министерство образования и науки напомнило Минобороны об отсрочке военного призыва для абитуриентов
Поступающие в ВУЗы жалуются в Министерство образования и науки, что получают повестки из военкоматов несмотря на то, что весенний призыв в связи с карантином продлили до конца июля, а начало вступительной кампании перенесли на август, сообщает пресс-служба Минобразования.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Минобразования обратилось с письмом в Минобороны с просьбой урегулировать вопрос о предоставлении выпускникам отсрочки от весеннего призыва, заявили в Минобразования.
В распоряжении Кабмина указано, что призыв граждан в возрасте 18−19 лет на срочную военную службу может проводиться исключительно по их желанию, подтвержденному письменным заявлением, добавили в ведомстве.
- 16 января 2020-го президент Владимир Зеленский подписал указ о призыве на "срочку" мужчин с 18 (включительно) до 27 лет.
- 16 января тогда еще министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что обязательный призыв - с 20 лет, а с 18-ти мужчины смогут вступить в ВСУ по собственному желанию.
- 23 марта Зеленский перенес весенний призыв на лето.
- 5 июня Министерство образования и науки договорилось с Минобороны о том, что выпускники школ и высших учебных заведений не подлежат военному призыву летом этого года
Читайте также: Летом в армию начнут набирать закончивших военные кафедры – Минобороны
Комментарии