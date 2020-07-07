Выпускники получают повестки: Минобразования просит не трогать абитуриентов

Министерство образования и науки напомнило Минобороны об отсрочке военного призыва для абитуриентов

Поступающие в ВУЗы жалуются в Министерство образования и науки, что получают повестки из военкоматов несмотря на то, что весенний призыв в связи с карантином продлили до конца июля, а начало вступительной кампании перенесли на август, сообщает пресс-служба Минобразования.

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Минобразования обратилось с письмом в Минобороны с просьбой урегулировать вопрос о предоставлении выпускникам отсрочки от весеннего призыва, заявили в Минобразования.

В распоряжении Кабмина указано, что призыв граждан в возрасте 18−19 лет на срочную военную службу может проводиться исключительно по их желанию, подтвержденному письменным заявлением, добавили в ведомстве.

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Наталия Софиенко

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