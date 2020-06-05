В этом году летом выпускников не будут забирать в армию - Минобразования

Фото: flickr Минобороны

Министерство образования и науки договорилось с Минобороны о том, что выпускники школ и высших учебных заведений не подлежат военному призыву летом этого года. Об этом заявила исполняющая обязанности главы Минобразования Любомира Мандзий, сообщает Hromadske.

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"Мы говорили с коллегами из Министерства для того, чтобы не допустить таких случаев, когда, не закончив, или выпускники, которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО, и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию", - объяснила Мандзий.

По ее словам, это будет основанием для отсрочки призыва.

Весенний призыв-2020 перенесли на лето из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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