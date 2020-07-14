Призывников срочной службы будут тестировать на коронавирус

Тестирование на антитела к COVID-19 пройдут в рамках медицинского осмотра все призывники срочной службы

Призывники на срочную военную службу в этом году будут при прохождении медицинского осмотра тестироваться методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ожидается, что в этом году ряды украинской армии пополнятся примерно 1300 призывниками. Помимо личного обмундирования они получат средства индивидуальной защиты и пройдут тестирование на выявление антител к коронавирусу.

Ранее главный снаврач Виктор Ляшко говорил, что призывники будут допущены в ряды Вооруженных Сил Украины только после того, как пройдут обсервацию и получат подтверждение, что не заражены коронавирусом.

18 марта пресс-служба Сухопутных войск сообщила, что на время действия карантина призыв в армию будет приостановлен.

Читайте также: В Минцифры предупредили о рассылке фейков призывникам - электронные повестки в ВСУ через приложение Дія рассылаться не будут

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.