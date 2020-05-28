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В Генштабе разъяснили детали призыва в ВСУ с 18 лет

В Генштабе разъяснили детали призыва в ВСУ с 18 лет - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны
28.05.2020, 14:20

Призыв в украинскую армию запланирован на май-июль этого года

Мужчины 18-19 лет призываются в Вооруженные Силы Украины по собственному желанию. Об этом говорится в разъяснениях Генштаба ВСУ о призыве в мае-июле 2020 года, передает пресс-служба Минобороны.

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"Призыв граждан Украины в возрасте 18-19 лет проводится по их желанию (по письменному заявлению)", - отмечается в сообщении.

В Генштабе уточнили, что на срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья украинцы, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старше, но не достигшие 27 лет, и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

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Арина Толина
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