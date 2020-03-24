Минобороны: 130 военных ВСУ находятся на самоизоляции

Усиленный контроль на границе Украины (Фото: пресс-служба ГПСУ)

По состоянию на 24 марта 130 военнослужащих Вооруженных сил находятся дома на самоизоляции. Об этом сообщил заместитель командующего Медицинских сил полковник медслужбы Андрей Галушка, передает АрміяInform.

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Он отметил, что это лица, которые вернулись в Украину из-за границы или контактировали с людьми, которые теперь проходят обсервацию.

Сообщается, что на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией военнослужащих или работников ВСУ.

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