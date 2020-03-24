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Минобороны: 130 военных ВСУ находятся на самоизоляции

Минобороны: 130 военных ВСУ находятся на самоизоляции - Фото
Усиленный контроль на границе Украины (Фото: пресс-служба ГПСУ)
24.03.2020, 18:01

По данным Минобороны, 130 военнослужащих Вооруженных сил находятся дома на самоизоляции

По состоянию на 24 марта 130 военнослужащих Вооруженных сил находятся дома на самоизоляции. Об этом сообщил заместитель командующего Медицинских сил полковник медслужбы Андрей Галушка, передает АрміяInform.

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Он отметил, что это лица, которые вернулись в Украину из-за границы или контактировали с людьми, которые теперь проходят обсервацию.

Сообщается, что на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией военнослужащих или работников ВСУ.

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Медведева Наталия
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