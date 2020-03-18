Минобразования: Выселение студентов из общежитий в период карантина недопустимо

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В период карантина недопустимо принудительно выселять студентов из общежитий или давать им рекомендации оставить общежития. Об этом говорится в письме Министерства образования и науки руководителям учреждений профессионального, специального перед высшими и высшего образования.

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Сообщается, что в СМИ начала распространяться информация о принудительном выселении студентов из общежитий на период карантина. Такие действия недопустимы.

В МОН отмечают, что руководители учреждений обязаны на время карантина обеспечить нормальную работу общежитий, информировать студентов и персонал о мерах безопасности в связи с распространением COVID-19, а также обеспечить в общежитиях места для изоляции студентов с симптомами острых респираторных заболеваний.

При этом, в министерстве подчеркивают, что пропускной режим в общежитиях должен быть усилен, в частности – ограничен вход лиц, которые в них не проживают.

При попытках выселения, студенты могут обращаться в директорат высшего образования и образования взрослых Минобразования по телефону 044 481 32 61.

В министерстве сообщают, что сегодня, 18 марта, в ходе заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль призвал руководителей высших учебных заведений не выселять студентов из общежитий на период карантина.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

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