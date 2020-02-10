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Минздрав: Ксенофобия к этническим азиатам в Украине недопустима

Минздрав: Ксенофобия к этническим азиатам в Украине недопустима - Фото
Фото: ЕРА
10.02.2020, 19:25

В министерстве отметили, что из регионов поступает информация о том, что гражданам Китая отказывают в поселении в гостиницы

В Минздраве сообщили о поступающей информации о случаях дискриминации в областях Украины по отношению к людям азиатского происхождения и призвали не допускать подобного. Об этом на брифинге заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

"Я обратился бы с такой просьбой, чтобы СМИ, прежде всего, пытались успокоить общество и применяли все возможные средства, чтобы у нас не порождалась определенная ксенофобия в отношении китайской народности, потому что мы уже имеем сообщения из областей, где отказывают таким лицам даже в поселении в определенные отели. Это недопустимо, и, на самом деле, основа любой защиты - это спокойствие, рациональное мышление и опора на доказательную базу", - сказал Кузин.

Ранее сообщалось, что в отеле Калифорния, который расположен на Еврейской улице в Одессе, отказывают в номерах туристам из Китая. Соответствующее объявление появилось на ресепшене семиэтажной гостиницы. "Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостям из Китая запрещено", - говорилось в объявлении.

Случаи ксенофобии по отношению к людям азиатского происхождения фиксировали во Франции.

В январе в китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию.

По состоянию на 8 февраля заразились 34 887 человека, погибли - 724, победили болезнь - 2076.Подтверждены случаи заражения в 27 странах.

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ксенофобия дискриминация коронавирус
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