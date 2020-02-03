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В Одессе отель отказался сдавать номера туристам из Китая: фото

В Одессе отель отказался сдавать номера туристам из Китая: фото - Фото
Фото: dumskaya.net
03.02.2020, 11:11

Правозащитники считают действия администрации гостиницы дискриминацией по национальному признаку

В отеле Калифорния, который расположенный на Еврейской улице Одессы, отказываются номерам туристам из Китая. Об этом сообщает Думская.

Соответствующее объявление появилось на ресепшене семиэтажной гостиницы.

"Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостям из Китая запрещено", - отмечается в сообщении.

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Фото: dumskaya.net

Причиной отказа, скорее всего, стала вспышка новой коронавирусной инфекции в Китае.

Правозащитники считают действия отеля дискриминацией по национальному признаку, что запрещено законом.

Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношению к религии - это уголовное преступление, предусмотренное ст. 161 Уголовным кодексом.

Издание отмечает, что гостиницу построил в 2012 году возле Главной синагоги города гражданин США одесского происхождения Павел Шмуклер, а ее строительство якобы сопровождалось целым рядом нарушений градостроительного законодательства.

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