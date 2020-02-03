В Одессе отель отказался сдавать номера туристам из Китая: фото

Фото: dumskaya.net

В отеле Калифорния, который расположенный на Еврейской улице Одессы, отказываются номерам туристам из Китая. Об этом сообщает Думская.

Соответствующее объявление появилось на ресепшене семиэтажной гостиницы.

"Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостям из Китая запрещено", - отмечается в сообщении.

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Фото: dumskaya.net

Причиной отказа, скорее всего, стала вспышка новой коронавирусной инфекции в Китае.

Правозащитники считают действия отеля дискриминацией по национальному признаку, что запрещено законом.

Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношению к религии - это уголовное преступление, предусмотренное ст. 161 Уголовным кодексом.

Издание отмечает, что гостиницу построил в 2012 году возле Главной синагоги города гражданин США одесского происхождения Павел Шмуклер, а ее строительство якобы сопровождалось целым рядом нарушений градостроительного законодательства.

С 23 января в городах провинции Хубэй, очаге вспышки вируса, начали вводить карантин . Режим отличается в зависимости от решений властей конкретного города. В Ухане, в частности отменили рейсы отбывающих самолетов, автобусов и поездов.

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31 января и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил , что Украина ожидает первую партию тест-систем для определения нового коронавируса 2019nCoV , они будут поставлены в ближайшее время. заболели более 17 000 человек и 362 умерли.

заболели более 17 000 человек и 362 умерли. LIGA.net ведет хронику основных событий, связанных со вспышкой коронавируса в Китае.

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