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Новый коронавирус. Украина ожидает первую партию тест-систем

Новый коронавирус. Украина ожидает первую партию тест-систем - Фото
Фото: Rungroj Yongrit/ЕРА
31.01.2020, 13:22

В Центре здоровья отметили, что одна партия тест-систем рассчитана на 100 исследований

Украина ожидает первую партию тест-систем для определения нового коронавируса 2019nCoV, они будут поставлены в ближайшее время. Об этом заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

"Мы имеем подтверждение от компании-производителя, они на финальном этапе проверки и тестирования, поэтому мы ожидаем их в ближайшее время в Украине. Но я хочу заметить, что эти тест-системы ожидают и другие страны европейского региона, и это связано не с способностью стран их привезти, а с технологическим циклом производства, поскольку это новый коронавирус",- отметил Кузин.

По его словам, планируется, что первая поставка будет одного комплекта, он рассчитан на 100 исследований. Кузин уточнил, что эта тест-система будет оставаться на национальном уровне в национальной референс-лаборатории.

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Он объяснил, что когда Украина получит остальные три тест-системы, то тогда планирует их распределить на региональном уровне в случае, если в этом будет необходимость.

Кузин добавил, что в Украине сейчас достаточно тестов, чтобы исключить любую респираторную инфекцию, а в случае подозрения при исследованиях на новый коронавирус специалисты будут использовать возможности референс-лабораторий ВОЗ для окончательного установления диагноза.

Украина может в случае необходимости отправить образцы в 11 лабораторий.

В Центре здоровья напомнили, что  за последние две недели не было ни одного случая, который требовал бы исследования на уровне референс-лаборатории.

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Украина коронавирус Игорь Кузин 2019nCoV тест-системы
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