Новый коронавирус. Число жертв стало больше

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Количество жертв коронавируса 2019-nCoV достигло уже 213 человек. Об этом сообщает Reuters.

В эпицентре заболевания, китайской провинции Хубэй, умерли 204 человека. По данным органов здравоохранения Китая, в стране зафиксированы 9692 случаев заболевания.

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В 22 других странах и регионах было зарегистрировано 129 случаев заболевания, причем за пределами Китая летальных случаев нет.

Италия объявила об обнаружении вируса у двух туристов из Китая.