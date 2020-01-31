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Новый коронавирус. Число жертв стало больше

Новый коронавирус. Число жертв стало больше - Фото
Фото: Stringer/ЕРА
31.01.2020, 06:26

По последним данным медиков, в Китае зафиксированы 9692 случая заражения

Количество жертв коронавируса 2019-nCoV достигло уже 213 человек. Об этом сообщает Reuters.

В эпицентре заболевания, китайской провинции Хубэй, умерли 204 человека. По данным органов здравоохранения Китая, в стране зафиксированы  9692 случаев заболевания.

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В 22 других странах и регионах было зарегистрировано 129 случаев заболевания, причем за пределами Китая летальных случаев нет.

Италия объявила об обнаружении вируса у двух туристов из Китая.

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Китай пневмония коронавирус 2019-nCoV
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