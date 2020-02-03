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Новый коронавирус. В Украине за две недели разработают тест

Новый коронавирус. В Украине за две недели разработают тест - Фото
Фото: Xiong Qi/Xinhua/EPA
03.02.2020, 06:25

Над созданием теста работают две команды ученых

В Украине через 10-14 дней специалисты разработают тест на коронавирус 2019nCoV. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Минздраве и СНБО.

По данным источников, в Украине над созданием теста на коронавирус работают две команды ученых: лаборатория Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины и  лаборатория эпигенетики Института геронтологии НАМН Украины.

"Тест позволит при помощи слюны определять, есть ли в организме опасный "уханьский вирус", - отмечается в сообщении. После создания теста нужно будет решить вопрос его запуска в серийное производство.

Помимо отечественной разработки, правительство ведет переговоры о закупке тестовых систем у Германии. Предварительная цена одного теста – 1500 евро.

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Украина тест коронавирус 2019nCoV
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