Минздрав начал спецоперацию по вакцинации против кори: детали

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Во Львовской области 3 января началась спецоперация для повышения уровня иммунизации детей в возрасте от 6 до 18 лет и защиты от распространения смертельного заболевания – кори. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Повышение уровня охвата прививками - это вопрос национальной безопасности. Насколько общество развито, так оно и вакцинировано. Мы начинаем во Львовской области спецоперацию, цель которой - мобилизовать всю область для защиты населения от кори. В 2018 году на Львовщине из осложнений от кори умерли два ребенка - трехлетние мальчик и девочка. К сожалению, они не были привиты", - отметила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Львовская область является "лидером" по количеству зарегистрированных случаев заболеваемости корью и одним из антилидером по уровню охвата прививками против кори: заболели 12 тыс человек, из них более 7 тыс вообще не были привиты, другие имели только одну дозу КПК.

"В Украине достаточно вакцин от кори, они должны быть во всех учреждениях здравоохранения, где проводятся прививки вакцинами, закупленными за государственный счет. Качество всех вакцин проверено Всемирной организацией здравоохранения - они качественные, эффективные и безопасные. Сейчас проблема заключается лишь в том, что многие украинцев не делают прививки себе и своим детям", - отметила заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

В Минздраве добавили, что такие спецоперации планируются в других областях Украины, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший - Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской.

"Со второй половины февраля в течение нескольких недель мы удобно и безопасно для всех проведем вакцинацию детей от 6 до 18 лет в организованных коллективах - школах, при обязательном условии - согласии родителей", - сказал гендиректор Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

В 2018 году корью заболели 54 тыс 481 человек – 20 тыс 204 взрослых и 34 тыс 277 детей. От осложнений кори умерло 16 человек двенадцать детей и четверо взрослых.

1 января 2019 года в Бердичеве от кори умер двухлетний мальчик.