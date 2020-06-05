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Митинги под Кабмином. Полиция задержала восемь человек

Митинги под Кабмином. Полиция задержала восемь человек - Фото
Акция против произвола полиции возле Кабмина (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
05.06.2020, 17:15

В отделение полиции доставили восьмерых агрессивных мужчин. У них изъяли газовые баллончики и раскладные ножи

Во время проведения массовых акций против полицейского произвола и за отставку главы МВД Арсена Авакова под Кабмином полицейские задержали восемь человек. Об этом сообщили в полиции Киева.

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Задержание произошло на ул. Грушевского. По словам правоохранителей, молодые люди пытались помешать проведению акции и вели себя агрессивно. У мужчин изъяли газовые баллончики и раскладные ножи.

Правоохранители общаются с задержанными и устанавливают все обстоятельства и мотивы их поведения. Правовая оценка действиям молодых людей будет дана после необходимых проверок.

Наталия Софиенко
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полиция киев протест арсен аваков
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