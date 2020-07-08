МОН: Договорились с Генштабом и АП об отсрочке от призыва для поступающих
Абитуриенты, подлежащие призыву в армию, смогут получить отсрочку, предъявив справку о предварительной регистрации поступающего в учебное заведение
Министерство образования и науки совместно с Офисом президента и Генеральным штабом ВСУ выработало решение, которое позволит выпускникам колледжей и университетов при желании продолжить обучение на следующей ступени образования и получить отсрочку от весеннего призыва. Об этом сообщает пресс-служба МОН.
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Отмечается, что соответствующие разъяснения уже предоставлены приемным комиссиям учреждений профессиональной предвысшего и высшего образования по предварительной регистрации абитуриентов, которые планируют продолжить свое обучение, но подлежат призыву.
Сообщается, что предварительная регистрация позволит таким абитуриентам документально подтвердить свои намерения и на основании справки получить отсрочку до 1 октября 2020 года.
- 16 января 2020-го президент Владимир Зеленский подписал указ о призыве на "срочку" мужчин с 18 (включительно) до 27 лет.
- 16 января тогда еще министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что обязательный призыв - с 20 лет, а с 18-ти мужчины смогут вступить в ВСУ по собственному желанию.
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