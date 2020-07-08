МОН: Договорились с Генштабом и АП об отсрочке от призыва для поступающих

Абитуриенты, подлежащие призыву в армию, смогут получить отсрочку, предъявив справку о предварительной регистрации поступающего в учебное заведение

Министерство образования и науки совместно с Офисом президента и Генеральным штабом ВСУ выработало решение, которое позволит выпускникам колледжей и университетов при желании продолжить обучение на следующей ступени образования и получить отсрочку от весеннего призыва. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

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Отмечается, что соответствующие разъяснения уже предоставлены приемным комиссиям учреждений профессиональной предвысшего и высшего образования по предварительной регистрации абитуриентов, которые планируют продолжить свое обучение, но подлежат призыву.

Сообщается, что предварительная регистрация позволит таким абитуриентам документально подтвердить свои намерения и на основании справки получить отсрочку до 1 октября 2020 года.

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Наталия Медведева

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