МОН планирует проверить вузы, перемещенные с Донбасса и Крыма

Анна Новосад (Фото: пресс-служба МОН)

Министерство образования и науки намерено провести аудит сети высших учебных заведений, которые ранее переместили с оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Об этом сообщила глава ведомства Анна Новосад, передает Укринформ.

"Прошло 5 лет с момента, как началось перемещение этих учреждений. И мы можем констатировать, что не во всех этих заведениях действительно хорошее качество образования. Возможно, пришло время подумать, какие из них мы можем дальше объединить, для того, чтобы качество образования, которое там предоставляется, возросло", - сказала она.

Также глава МОН высказалась за изменение финансирования вузов. По ее словам, новая система предусматривает распределение бюджетных средств по формуле. Для перемещенных вузов обещают учесть специфические условия их работы.

30 августа сообщалось, что 50-й номер в партии Слуга народа Новосад поменяла депутатский мандат на министерское кресло. Новой главе Министерства образования 29 лет.

Слуга народа Позже чиновница рассказала о приоритетах своей работы в МОН и судьбе реформы образования.

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