Минобороны раскрыло, кто в 2019 году шел в военные вузы

В 2019 году почти 70% абитуриентов высших военных учебных заведений - гражданская молодежь, 30% - военнослужащие. Об этом на брифинге сообщил замдиректора Департамента военного образования и науки, социальной и гуманитарной политики Минобороны Вадим Артамощенко.
По словам полковника, наибольшей популярностью среди гражданских абитуриентов пользуются высокотехнологичные специальности.
До 25% увеличилась доля выпускников лицеев, в том числе с усиленной военно-физической подготовкой. Среди таких наибольшей популярностью пользовались Харьковский университет Воздушных сил им. Кожедуба, Академия сухопутных войск им. Сагайдачного и одесская военная академия.
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