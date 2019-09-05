Минобороны раскрыло, кто в 2019 году шел в военные вузы

Вадим Артамощенко (фото - пресс-служба Минобороны)

В 2019 году почти 70% абитуриентов высших военных учебных заведений - гражданская молодежь, 30% - военнослужащие. Об этом на брифинге сообщил замдиректора Департамента военного образования и науки, социальной и гуманитарной политики Минобороны Вадим Артамощенко.

По словам полковника, наибольшей популярностью среди гражданских абитуриентов пользуются высокотехнологичные специальности.

До 25% увеличилась доля выпускников лицеев, в том числе с усиленной военно-физической подготовкой. Среди таких наибольшей популярностью пользовались Харьковский университет Воздушных сил им. Кожедуба, Академия сухопутных войск им. Сагайдачного и одесская военная академия.

За время войны России против Украины было шесть волн мобилизации.

В июле 2018 года спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер говорил, что "украинские солдаты в Донбассе стреляют, и это нормально".

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