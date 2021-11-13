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Монастырский предалагает на месте проверять водителей на наркотики

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2021, 10:29
Монастырский предалагает на месте проверять водителей на наркотики - Фото
Денис Монастырский (скриншот видео Shuster Online)

Министр внутренних дел Денис Монастырский предлагает, чтобы патрульная полиция на месте проверяла водителей на наркотики. Об этом он заявил в комментарии программе Свобода слова Савика Шустера.

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Глава МВД комментировал недавнее ДТП в Харькове, поскольку у водителя автомобиля, сбившего детей, выявили наркотики в организме.

Министр говорит, что поднимает вопрос по решению этой проблемы. Он отметил, что в Украине у патрульных есть драгеры для проверки алкогольного опьянения, но нет экспресс-тестов на наркотики, как, например, во Франции.

"Поэтому, я думаю, мы можем повлиять на это с местной властью. Это должно снизить нахождение таких лиц (в наркотическом опьянении, – ред.) за рулем", – сказал он.

Глава МВД напомнил, что год назад была усилена ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения. По его мнению, проблему с наркотиками у водителей можно решить в ближайшие месяцы.

  • 11 ноября на проспекте Науки в Харькове автомобиль Toyota на пешеходном переходе сбил двух 13-летних подростков. Пострадавшие госпитализированы.
  • Монастырский заявил, что мужчина привлекался к ответственности за незаконное производство или хранение наркотиков, "но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда".
  • По данным полиции, также водитель Toyota в мае 2021 года был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком в один год.
  • 12 ноября в прокуратуре заявили, что водитель был под действием метадона – наркотического вещества.

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Марк Сировой
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