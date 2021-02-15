Морозы до -24°C. Какой будет погода в Украине на этой неделе – прогноз

С 15 по 19 февраля в Украине останется преимущественно морозная погода, температура воздуха на этой неделе будет опускаться до -24°C в отдельных регионах. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В понедельник осадки в Украине ожидаются в западных регионах, а также Винницкой, Житомирской и Черкасской областях.

В Киеве – до -8°C днем и до -12°C ночью. На западной Украине до -7°C днем и до -7°C ночью, в восточной части страны до -8°C днем и -17°C ночью.

Во вторник в Украине ожидаются преимущественно солнечная погода. В регионах похолодает сильнее, прогнозируют синоптики.

Так в Сумской области ожидается до -24°C ночью, в Харьковской – до -19°C, в Житомирской и Хмельницкой – до -18°C. Температура на юге страны – до -7°C днем и -10°C ночью. В Крыму до -4°C.

В среду, 17 февраля, относительно солнечная погода сохранится в нескольких восточных областях, на западе Украины ожидаются снегопады.

В Сумской области, а также в центре страны продолжит сохраняться морозная погода.

В четверг, 18 февраля, в восточных, центральных регионах также пройдут снегопады, прогнозируют синоптики. На юге страны потеплеет – до +4°C днем, ночью – до -9°C.

Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой области ожидается до +2°C днем, ночью – до -6°C.

19 февраля в стране опять похолодает – в западных регионах до -10°C днем, ночью – до -21°C. На севере Украины, в Черниговской и Сумской области днем – до -13°C, ночью – до -24°C. В Донецкой, Запорожской и Луганской областях – до -4°C днем, до -10°C ночью.

В Киеве – до -11°C днем, ночью – до -21°C .

Станислав Стороженко

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