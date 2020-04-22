МОЗ: В Украине — стабильный уровень новых случаев коронавируса

В Украине нет скачка количества заболевших коронавирусом. Каждый день стабильно регистрируется 400-450 новых случаев. Об этом в эфире hromadske рассказал начальник отдела эпиднадзора за инфекционными заболеваниями Центра общественного здоровья Роман Родина.
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"Цифры новых случаев колеблются в пределах 400-450 случаев в день. У нас пока нет подъема. Возможно, были праздники, и меньше обращались. Сейчас мы не видим такого быстрого подъема, который был полторы-две недели назад", - отметил Родина.
Он считает, что это — результат карантинных мероприятий.
На вопрос, не связана ли такая стабильная ситуация с тем, что тестируют примерно одинаковое количество людей, Родина ответил: "Мы повысили количество тестируемых. Тестируем всех с диагнозом пневмония и медицинских работников. А кроме лабораторий областных лабораторных центров, есть частные и лаборатории медучреждений. Если будет больше подозрений - людей будут тестировать. То, что мы сейчас обнаруживаем - это не свидетельство того, что мы что-то скрываем, это реальная картина, которая у нас есть".