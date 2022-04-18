МОЗ закупила около 800 аппаратов с уникальной методикой лечения ран

Украина закупила около 800 аппаратов VAC-терапии, которые дают возможность эффективнее очистить раны и ускорить их заживление. Об этом рассказал Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время своего визита по медучреждениям Винницкой области.

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Благодаря такой закупке регионы Украины расширят возможности лечения раненых, количество которых существенно увеличилось из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В МОЗ утверждают, что аппараты вакуумной терапии – золотой стандарт в мире для лечении ран. Аппарат работает за счет отрицательного давления, что позволяет очищать поверхності раны и ускорять заживление.

Уже на этой неделе аппараты поступят в больницы и медучреждения.

Анна Чуданова

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