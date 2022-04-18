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МОЗ закупила около 800 аппаратов с уникальной методикой лечения ран

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 12:38

Украина закупила около 800 аппаратов VAC-терапии, которые дают возможность эффективнее очистить раны и ускорить их заживление. Об этом рассказал Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время своего визита по медучреждениям Винницкой области. 

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Благодаря такой закупке регионы Украины расширят возможности лечения раненых, количество которых существенно увеличилось из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.  

В МОЗ утверждают, что аппараты вакуумной терапии – золотой стандарт в мире для лечении ран. Аппарат работает за счет отрицательного давления, что позволяет очищать поверхності раны и ускорять заживление. 

Уже на этой неделе аппараты поступят в больницы и медучреждения. 

Анна Чуданова
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МОЗ раненые война росси против Украины Віктор Ляшк
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