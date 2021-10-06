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МЦХ Бабий Яр назвал 159 имен нацистов, которые расстреливали евреев – список

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 14:02
МЦХ Бабий Яр назвал 159 имен нацистов, которые расстреливали евреев – список - Фото
Отто Раш, 49 лет. Один из нацистов, расстреливавших евреев в Бабьем Яру (Фото - пресс-служба МЦХ Бабий Яр)

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" обнародовал первые 159 имен нацистских солдат, убивавших евреев в Бабьем Яру в Киеве. К 80-й годовщине трагедии МЦХ выпустил первую часть развернутого исследования. Об этом сообщает пресс-служба мемориального центра.

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Как сообщают в центре, группа ученых МЦХ установила имена первых 159 нацистов, которые участвовали в расстрелах евреев, женщин, детей и пожилых людей 29 и 30 сентября 1941 года в Киеве. Тогда за два дня расстреляли не менее 33 771 человека.

По данным исследования, среди солдат — люди от 20 до 60 лет, родом из Германии и других стран, находившихся под нацистским контролем. Среди них были инженеры и учителя, водители и продавцы. Большинство из них после войны вернулось к нормальной жизни.

Только пятеро из нацистов были осуждены за преступление в Бабьем Яру, остальные избежали правосудия, хотя давали признательные показания, сообщил Андрей Уманский, историк, заместитель главы Академического совета МЦХ "Бабий Яр".

Глава академического совета МЦХ "Бабий Яр", основатель организации "Яхад-ин Унум", отец Патрик Дебуа отметил, что расследование МЦХ является сигналом: "Если вы сегодня будете участвовать в геноциде или массовом преступлении против человечества, вы будете нести ответственность".

Список установленных нацистских солдат:

Густав Абеска, 28 лет, родился в Гибау.

Горст Адриан, 31 год, родился в Готи.

Освальд Альтендорф, 33 года, родился у Штеттене (сегодня Щецин).

Отто Огюстен, 35 лет, родился в Ратшедорфе.

Густав Ацподиен, 34 года, родился в Фишгаузене.

Вильгельм Байер, 37 лет, родился в Трибшице.

Франц Барт, 34 года, родился в Паредле.

Бернгард Бартник, 29 лет.

Юлиус Бауер, 31 год, родился в Нюрнберге.

Франц Бемель, 28 лет, родился в Вильсдорфе.

Петер Беренс, 39 лет, родился в Вильстере.

Вернер Беллман, 25 лет, родился в Дрездене.

Алоис Беранек, 28 лет, родился в Лудице.

Герман Берентсен, 27 лет.

Мартин Бессер, 49 лет, родился у Фойгцдорфе.

Георг Бидерманн, 35 лет, родился в Берлине.

Пауль Блобель, 47 лет, родился в Потсдаме.

Ернст Борде, 37 лет, родился в Шюттенице.

Артур Босс, 33 года, родился в Петерстале.

Вальтер Бостельман, 28 лет, родился в Гамбурге.

Вальтер Бетель, 33 года, родился в Келлингузене.

Йоганн Бройн, 30 лет, родился в Гальгенгофе.

Вильгельм Бруннер, 37 лет, родился в Шенвальде.

Эрих Бурдеска, 27 лет, родился в Ротгаузене.

Куно Калсен, 29 лет, родился у Вилстере.

Ернст Консе, 37 лет, родился в Мюнхене.

Уго Частка, 39 лет, родился в Ауэрне.

Герберт Дегенгардт, 32 года, родился в Табарке.

Ганс Дивок, 37 лет, родился в Билине.

Герман Данкер, 28 лет, родился в Гамбурге.

Курт Ебергард, 67 лет, родился в Ротвейле.

Рудольф Айзель, 34 года, родился в Дюдероде.

Йоганн Эрнст, 31 год, родился в Минден.

Карл Эшлер, 38 лет, родился в Тетшене.

Вильгельм Фаренкрог, 35 лет, родился в Васбуге.

Вильгельм Фишедик, 28 лет, родился в Раде.

Фриц Форберг, 36 лет, родился в Бранд-Эрбисдорфе.

Генрих Фанк, 33 года, родился в Бремене.

Макс Галле, 28 лет, родился в Гайде.

Эдмунд Гартнер, 39 лет, родился в Габлонце.

Эрих Гослар, 26 лет.

Бернгард Графхорст, 28 лет, родился в Нордвальде.

Вальтер Гроссманн, 28 лет, родился в Райхенберге.

Эгон Грюбл, 28 лет, родился в Флохау.

Франц Галле, 33 года, родился в Дессау.

Генрих Ганнибал, 51 год, родился в Золингене.

Курт Ганс, 30 лет, родился в Бармен.

Август Гефнер, 29 лет, родился в Меллингене.

Георг Ган, 45 лет, родился в Берлине.

Эрих Гартман, 30 лет, родился в Шафбрюкке.

Отто Гауптман, 29 лет, родился в Велнс-Шлоссе.

Эрих Гайдборн, 32 года, родился в Берлине.

Эрих Гайтман, 32 года, родился в Гамбурге.

Гайнц Геленбройх, 35 лет, родился в Дюссельдорфе.

Карл Геннике, 31 год, родился в Эрфурте.

Вилли Герман, 30 лет, родился в Ландсберге.

Курт Гикфанг, 33 года, родился в Гайгендорфе.

Руперт Гирш, 38 лет, родился в Унтеррайхенау.

Вальтер Гофман, 36 лет, родился в Франкфурте-на-Майне.

Вильгельм Холи, 36 лет, родился в Брюксе.

Георг Госбах, 20 лет, родился в Гамбурге.

Фриц Гефер, 30 лет, родился в Шенеберге.

Генрих Гун, 37 лет, родился в Ганновере.

Антон Гюбнер, 33 года, родился в Райхенберге.

Ганс Гюттль, 36 лет, родился в Кенигсберге.

Адольф Янссен, 25 лет, родился в Хер-Гренцхаузен.

Адольф Джеле, 50 лет, родился в Гаггенау.

Фридрих Джекельн, 46 лет, родился в Горнберге.

Эдгар Йенчке, 27 лет, родился в Ной-Уллерсдорфе.

Вильгельм Кайзер, 34 года.

Альберт Кеметр, 30 лет, родился в Регенсбурге.

Ричард Керль, 35 лет, родился в Шонингене.

Йозеф Климт, 28 лет, Друс.

Курт Найгге, 43 года, родился в Брауншвейге.

Йоганн Коллер, 30 лет, родился у Вахенцелле.

Алоис Кельдорфер, 36 лет, родился в Вене.

Герберт Крамер, 31 год, родисля в Берлине.

Энгельберта Кройцер, 26 лет, родился у Вюрцбурге.

Ганс-Вальтер Кригер, 31 год, родился в Берлине.

Генрих Крон, 29 лет, родился в Пиннеберге.

Питер Крегер, 29 лет, родился в Риге.

Вальтер Крумме, 34 года, родился в Миндене.

Герман Ласс, 32 года, родился у Висмаре.

Антон Лауер, 38 лет, родился в Нойнкирхене.

Эрнст Ленгардт, 37 лет, родился в Аусиге.

Георг Ляйхтман, 25 лет, родился в Тошендорфе.

Мартин Либер, 36 лет, родился в Грунау.

Эдуард Лифка, 27 лет, родился в Шааре.

Эдгар Линд, 25 лет, родился в Катаринентале (Россия).

Герберт Лоос, 38 лет, родился в Дрездене.

Отто Лоос, 28 лет, родился в Катаринаберге.

Франц Лоренц, 29 лет, родился в Паршнице.

Йоганнес Люшен, 29 лет, родился у Варденбурге.

Герберт Май, 31 год, родился в Херлиц.

Вильгельм Маст, 37 лет, родился в Ганновере.

Франц Маркс, 29 лет, родился в Карлсдорфе.

Рудольф Массель, 28 лет, родился в Пушвице.

Пауль Матисик, 35 лет, родился в Бохуме.

Людвиг Морер, 27 лет, родился в Нюрнберге.

Отто Мейер, 27 лет, родился в Гарбурге.

Герман Мельманн, 27 лет, родился в Альтшермбеке.

Альфред Мюллер, 43 года.

Генрих Мюллер, 30 лет, родился в Филипсдорфе.

Йозеф Нич, 32 года, родился в Брюксе.

Эмиль Носвиц, 36 лет, родился в Габлонце.

Феликс Обермаер, 30 лет, родился в Вурмансквике.

Ганс фон Обстфельдер, 55 лет, родился в Штайнбах-Галленберге.

Эвальд Патровский, 28 лет, родился в Своетине.

Антон Пауэль, 40 лет, родился в Эулау.

Генрих Пайкерт, 28 лет, родился в Бремергафене.

Георг Пфарркирхер, 39 лет, родился в Аугсбург.

Вальтер Плех, 31 год, родился в Берлине.

Франц Покорни, 34 года, родился в Каунове.

Альбин Пова, 28 лет, родился в Лушице.

Лиенгард Пухта, 30 лет, родился в Гарбурге.

Фридрих Пушманн, 31 год, родился в Альтгабендорфе.

Вильгельм Пюшль, 33 года, родился в Брюксе.

Альфред фон Путткаммер, 59 лет, родился в Ягове.

Вальдемар фон Радецкий, 31 год, родился в Москве (Россия).

Отто Раш, 49 лет, родился в Фридрихсру.

Вальтер фон Райхенау, 56 лет, родился в Карлсруэ.

Фридрих Ридель, 31 год, родился в Ганновере.

Отто Ридель, 27 лет, родился в Готшдорфе.

Александр Рисле, 33 года, родился в Ганновере.

Франц Рошер, 28 лет, родился в Шмидеберге.

Рене Розенбауер, 52 года, родился в Нюрнберге.

Рудольф Рувель, 31 год, родился в Берлине.

Йозеф Редиг, 28 лет, родился в Стидре.

Отто Шахтшнайдер, 27 лет, родился в Гамбурге.

Курт Шедель, 32 года, родился в Глаухове.

Фридрих Шен, 32 года, родился в Петларнбранде.

Йоганнес Шейбмайр, 26 года, родился в Карлсруэ.

Роберт Шиндлер, 27 лет, родился в Кунцендорфе.

Гериберт Шлаг, 37 лет, родился в Клоцше.

Отто Шлютер, 31 год, родился в Гамбурге.

Йозеф Шмидт, 34 года, родился в Бухау.

Отто Шмидт, 52 года, родился в Биркларе.

Генрих Шнайдер, 37 лет, родился в Бергесгрюне.

Рудольф Шелер, 33 года, родился в Хемнице.

Венцель Шеттнер, 41 год, родился в Альтзаттеле.

Адольф Шуберт, 28 лет, родился в Гербице.

Кристиан Шульте, 29 лет, родился в Киле.

Густав Зенце, 36 лет, родился в Райхенберге.

Макс Штайнгойзер, 52 года, родился в Герене.

Эрнст Штайнке, 27 лет, родился в Ноймюнстере.

Йозеф Суханек, 32 года, родился у Витковице.

Франц Траутцль, 37 лет, родился в Дуксе.

Виктор Трилл, 36 лет, родился в Брюнне (Брно).

Август Ульрих, 46 лет, родился в Киле.

Франц Унсельд, 27 лет, родился в Лопгайме.

Гайнц Фогель, 20 лет, родился в Зигмар-Штельцендорфе.

Франц Валлер, 36 лет, родился в Бишофтейнице.

Фердинанд Вальш, 39 лет, родился в Штангендорфе.

Карл Вандер, 40 лет.

Курт Вернер, 28 лет, родился в Гильдесгайме.

Арнольд Вихерт, 24 года.

Виктор Витон, 31 год, родился в Берлине.

Пауль Верцбергер, 33 года, родился в Бенсгаузене.

Ганс Зентграф, 30 лет, родился в Берлине.

Фридрих Зиквольф, 48 лет, родился в Байройте.

Ричард Зинке, 37 лет, родился в Дуксе.

  • 29-30 сентября в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" прошли памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине трагедии, был зажжен памятный огонь и проведена молитва в память о жертвах расстрелов.
  • 29 сентября Служба безопасности Украины опубликовала архивы с воспоминаниями очевидцев трагедии.

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Виктория Найдёнова
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Бабий Яр расследование киев расстрел евреи Мемориальный центр Холокоста
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