МЦХ Бабий Яр назвал 159 имен нацистов, которые расстреливали евреев – список
Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" обнародовал первые 159 имен нацистских солдат, убивавших евреев в Бабьем Яру в Киеве. К 80-й годовщине трагедии МЦХ выпустил первую часть развернутого исследования. Об этом сообщает пресс-служба мемориального центра.
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Как сообщают в центре, группа ученых МЦХ установила имена первых 159 нацистов, которые участвовали в расстрелах евреев, женщин, детей и пожилых людей 29 и 30 сентября 1941 года в Киеве. Тогда за два дня расстреляли не менее 33 771 человека.
По данным исследования, среди солдат — люди от 20 до 60 лет, родом из Германии и других стран, находившихся под нацистским контролем. Среди них были инженеры и учителя, водители и продавцы. Большинство из них после войны вернулось к нормальной жизни.
Только пятеро из нацистов были осуждены за преступление в Бабьем Яру, остальные избежали правосудия, хотя давали признательные показания, сообщил Андрей Уманский, историк, заместитель главы Академического совета МЦХ "Бабий Яр".
Глава академического совета МЦХ "Бабий Яр", основатель организации "Яхад-ин Унум", отец Патрик Дебуа отметил, что расследование МЦХ является сигналом: "Если вы сегодня будете участвовать в геноциде или массовом преступлении против человечества, вы будете нести ответственность".
Список установленных нацистских солдат:
Густав Абеска, 28 лет, родился в Гибау.
Горст Адриан, 31 год, родился в Готи.
Освальд Альтендорф, 33 года, родился у Штеттене (сегодня Щецин).
Отто Огюстен, 35 лет, родился в Ратшедорфе.
Густав Ацподиен, 34 года, родился в Фишгаузене.
Вильгельм Байер, 37 лет, родился в Трибшице.
Франц Барт, 34 года, родился в Паредле.
Бернгард Бартник, 29 лет.
Юлиус Бауер, 31 год, родился в Нюрнберге.
Франц Бемель, 28 лет, родился в Вильсдорфе.
Петер Беренс, 39 лет, родился в Вильстере.
Вернер Беллман, 25 лет, родился в Дрездене.
Алоис Беранек, 28 лет, родился в Лудице.
Герман Берентсен, 27 лет.
Мартин Бессер, 49 лет, родился у Фойгцдорфе.
Георг Бидерманн, 35 лет, родился в Берлине.
Пауль Блобель, 47 лет, родился в Потсдаме.
Ернст Борде, 37 лет, родился в Шюттенице.
Артур Босс, 33 года, родился в Петерстале.
Вальтер Бостельман, 28 лет, родился в Гамбурге.
Вальтер Бетель, 33 года, родился в Келлингузене.
Йоганн Бройн, 30 лет, родился в Гальгенгофе.
Вильгельм Бруннер, 37 лет, родился в Шенвальде.
Эрих Бурдеска, 27 лет, родился в Ротгаузене.
Куно Калсен, 29 лет, родился у Вилстере.
Ернст Консе, 37 лет, родился в Мюнхене.
Уго Частка, 39 лет, родился в Ауэрне.
Герберт Дегенгардт, 32 года, родился в Табарке.
Ганс Дивок, 37 лет, родился в Билине.
Герман Данкер, 28 лет, родился в Гамбурге.
Курт Ебергард, 67 лет, родился в Ротвейле.
Рудольф Айзель, 34 года, родился в Дюдероде.
Йоганн Эрнст, 31 год, родился в Минден.
Карл Эшлер, 38 лет, родился в Тетшене.
Вильгельм Фаренкрог, 35 лет, родился в Васбуге.
Вильгельм Фишедик, 28 лет, родился в Раде.
Фриц Форберг, 36 лет, родился в Бранд-Эрбисдорфе.
Генрих Фанк, 33 года, родился в Бремене.
Макс Галле, 28 лет, родился в Гайде.
Эдмунд Гартнер, 39 лет, родился в Габлонце.
Эрих Гослар, 26 лет.
Бернгард Графхорст, 28 лет, родился в Нордвальде.
Вальтер Гроссманн, 28 лет, родился в Райхенберге.
Эгон Грюбл, 28 лет, родился в Флохау.
Франц Галле, 33 года, родился в Дессау.
Генрих Ганнибал, 51 год, родился в Золингене.
Курт Ганс, 30 лет, родился в Бармен.
Август Гефнер, 29 лет, родился в Меллингене.
Георг Ган, 45 лет, родился в Берлине.
Эрих Гартман, 30 лет, родился в Шафбрюкке.
Отто Гауптман, 29 лет, родился в Велнс-Шлоссе.
Эрих Гайдборн, 32 года, родился в Берлине.
Эрих Гайтман, 32 года, родился в Гамбурге.
Гайнц Геленбройх, 35 лет, родился в Дюссельдорфе.
Карл Геннике, 31 год, родился в Эрфурте.
Вилли Герман, 30 лет, родился в Ландсберге.
Курт Гикфанг, 33 года, родился в Гайгендорфе.
Руперт Гирш, 38 лет, родился в Унтеррайхенау.
Вальтер Гофман, 36 лет, родился в Франкфурте-на-Майне.
Вильгельм Холи, 36 лет, родился в Брюксе.
Георг Госбах, 20 лет, родился в Гамбурге.
Фриц Гефер, 30 лет, родился в Шенеберге.
Генрих Гун, 37 лет, родился в Ганновере.
Антон Гюбнер, 33 года, родился в Райхенберге.
Ганс Гюттль, 36 лет, родился в Кенигсберге.
Адольф Янссен, 25 лет, родился в Хер-Гренцхаузен.
Адольф Джеле, 50 лет, родился в Гаггенау.
Фридрих Джекельн, 46 лет, родился в Горнберге.
Эдгар Йенчке, 27 лет, родился в Ной-Уллерсдорфе.
Вильгельм Кайзер, 34 года.
Альберт Кеметр, 30 лет, родился в Регенсбурге.
Ричард Керль, 35 лет, родился в Шонингене.
Йозеф Климт, 28 лет, Друс.
Курт Найгге, 43 года, родился в Брауншвейге.
Йоганн Коллер, 30 лет, родился у Вахенцелле.
Алоис Кельдорфер, 36 лет, родился в Вене.
Герберт Крамер, 31 год, родисля в Берлине.
Энгельберта Кройцер, 26 лет, родился у Вюрцбурге.
Ганс-Вальтер Кригер, 31 год, родился в Берлине.
Генрих Крон, 29 лет, родился в Пиннеберге.
Питер Крегер, 29 лет, родился в Риге.
Вальтер Крумме, 34 года, родился в Миндене.
Герман Ласс, 32 года, родился у Висмаре.
Антон Лауер, 38 лет, родился в Нойнкирхене.
Эрнст Ленгардт, 37 лет, родился в Аусиге.
Георг Ляйхтман, 25 лет, родился в Тошендорфе.
Мартин Либер, 36 лет, родился в Грунау.
Эдуард Лифка, 27 лет, родился в Шааре.
Эдгар Линд, 25 лет, родился в Катаринентале (Россия).
Герберт Лоос, 38 лет, родился в Дрездене.
Отто Лоос, 28 лет, родился в Катаринаберге.
Франц Лоренц, 29 лет, родился в Паршнице.
Йоганнес Люшен, 29 лет, родился у Варденбурге.
Герберт Май, 31 год, родился в Херлиц.
Вильгельм Маст, 37 лет, родился в Ганновере.
Франц Маркс, 29 лет, родился в Карлсдорфе.
Рудольф Массель, 28 лет, родился в Пушвице.
Пауль Матисик, 35 лет, родился в Бохуме.
Людвиг Морер, 27 лет, родился в Нюрнберге.
Отто Мейер, 27 лет, родился в Гарбурге.
Герман Мельманн, 27 лет, родился в Альтшермбеке.
Альфред Мюллер, 43 года.
Генрих Мюллер, 30 лет, родился в Филипсдорфе.
Йозеф Нич, 32 года, родился в Брюксе.
Эмиль Носвиц, 36 лет, родился в Габлонце.
Феликс Обермаер, 30 лет, родился в Вурмансквике.
Ганс фон Обстфельдер, 55 лет, родился в Штайнбах-Галленберге.
Эвальд Патровский, 28 лет, родился в Своетине.
Антон Пауэль, 40 лет, родился в Эулау.
Генрих Пайкерт, 28 лет, родился в Бремергафене.
Георг Пфарркирхер, 39 лет, родился в Аугсбург.
Вальтер Плех, 31 год, родился в Берлине.
Франц Покорни, 34 года, родился в Каунове.
Альбин Пова, 28 лет, родился в Лушице.
Лиенгард Пухта, 30 лет, родился в Гарбурге.
Фридрих Пушманн, 31 год, родился в Альтгабендорфе.
Вильгельм Пюшль, 33 года, родился в Брюксе.
Альфред фон Путткаммер, 59 лет, родился в Ягове.
Вальдемар фон Радецкий, 31 год, родился в Москве (Россия).
Отто Раш, 49 лет, родился в Фридрихсру.
Вальтер фон Райхенау, 56 лет, родился в Карлсруэ.
Фридрих Ридель, 31 год, родился в Ганновере.
Отто Ридель, 27 лет, родился в Готшдорфе.
Александр Рисле, 33 года, родился в Ганновере.
Франц Рошер, 28 лет, родился в Шмидеберге.
Рене Розенбауер, 52 года, родился в Нюрнберге.
Рудольф Рувель, 31 год, родился в Берлине.
Йозеф Редиг, 28 лет, родился в Стидре.
Отто Шахтшнайдер, 27 лет, родился в Гамбурге.
Курт Шедель, 32 года, родился в Глаухове.
Фридрих Шен, 32 года, родился в Петларнбранде.
Йоганнес Шейбмайр, 26 года, родился в Карлсруэ.
Роберт Шиндлер, 27 лет, родился в Кунцендорфе.
Гериберт Шлаг, 37 лет, родился в Клоцше.
Отто Шлютер, 31 год, родился в Гамбурге.
Йозеф Шмидт, 34 года, родился в Бухау.
Отто Шмидт, 52 года, родился в Биркларе.
Генрих Шнайдер, 37 лет, родился в Бергесгрюне.
Рудольф Шелер, 33 года, родился в Хемнице.
Венцель Шеттнер, 41 год, родился в Альтзаттеле.
Адольф Шуберт, 28 лет, родился в Гербице.
Кристиан Шульте, 29 лет, родился в Киле.
Густав Зенце, 36 лет, родился в Райхенберге.
Макс Штайнгойзер, 52 года, родился в Герене.
Эрнст Штайнке, 27 лет, родился в Ноймюнстере.
Йозеф Суханек, 32 года, родился у Витковице.
Франц Траутцль, 37 лет, родился в Дуксе.
Виктор Трилл, 36 лет, родился в Брюнне (Брно).
Август Ульрих, 46 лет, родился в Киле.
Франц Унсельд, 27 лет, родился в Лопгайме.
Гайнц Фогель, 20 лет, родился в Зигмар-Штельцендорфе.
Франц Валлер, 36 лет, родился в Бишофтейнице.
Фердинанд Вальш, 39 лет, родился в Штангендорфе.
Карл Вандер, 40 лет.
Курт Вернер, 28 лет, родился в Гильдесгайме.
Арнольд Вихерт, 24 года.
Виктор Витон, 31 год, родился в Берлине.
Пауль Верцбергер, 33 года, родился в Бенсгаузене.
Ганс Зентграф, 30 лет, родился в Берлине.
Фридрих Зиквольф, 48 лет, родился в Байройте.
Ричард Зинке, 37 лет, родился в Дуксе.
- 29-30 сентября в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" прошли памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине трагедии, был зажжен памятный огонь и проведена молитва в память о жертвах расстрелов.
- 29 сентября Служба безопасности Украины опубликовала архивы с воспоминаниями очевидцев трагедии.
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