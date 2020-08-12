На дорогах появится еще более 200 камер автофиксации до конца года

Система автофиксации себя оправдывает, сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий

До конца этого года на государственных дорогах Министерство инфраструктуры планирует установить более 200 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Экономической правде.

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Он отметил, что благодаря автофиксации идет спад нарушений в тех местах, которые за первые месяцы лидировали по суммам штрафов.

"Если в среднем за месяц было нарушений на 30 млн гривен, то на следующий месяц уже будет спад на 30% и так далее. Система себя оправдывает", - подчеркнул Криклий.

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Он добавил, что "люди оказались морально готовы к этой системе". "До конца года мы планируем установить на государственных дорогах Украины еще более 200 камер", - сказал министр.

1 июня в Украине с 00:00 заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения.

11 июня глава МВД Арсен Аваков сообщил, что за десять суток работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области количество нарушений снизилось вдвое, оплачено 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислено 1 431 000 грн.

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Наталия Софиенко

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