Антирекорд недели. Камеры зафиксировали авто, более 20 раз превысившее скорость

За неделю камеры автофиксации выявили 203 автомобиля, водители которых превысили скорость и разогнались быстрее 170 км/ч

Водитель автомобиля Renault Duster BC969*** с 13 по 19 июля 23 раза превысил скорость – это антирекорд недели. Нарушения скоростного режима были зафиксированы автоматическими видеокамерами, передает пресс-служба патрульной полиции.

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Наиболее быстрым был водитель BMW X6 KA283***. На участке трассы М03 Киев – Харьков – Должанский, где позволено разгоняться до 110 км/ч, он ехал со скоростью 218 км/ч.

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Всего за прошедшую неделю зафиксировано 203 автомобиля, которые двигались быстрее 170 км/ч.

1 июня в Украине с 00:00 заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения.

11 июня глава МВД Арсен Аваков сообщил, что за десять суток работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области количество нарушений снизилось вдвое, оплачено 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислено 1 431 000 грн.

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Марк Сировой

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